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Повышены требования к качеству асфальта при строительстве автомагистралей
17:55 10.05.2019 |
В процессе обновления государственных строительных норм по проектированию дорог вводится обязательное использование перегружателей асфальтобетонных смесей при строительстве международных дорог первой категории.
Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Faсebook.
Использование перегружателей будет обязательным при строительстве, реконструкции и капремонте международных дорог первой категории, однако их применение целесообразно и на прочих дорогах.
Изменения, разработанные госпредприятием "ГосдорНИИ", внесены в ГСН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство". Они уже утверждены и вскоре будут опубликованы.
"Сегрегация в дорожном строительстве - очень негативное явление, которое снижает качество наших дорог. Это когда при неправильной укладке асфальтобетонного покрытия его частицы распределяются неравномерно, нарушаются пропорции камня, битума и воздуха. Это может сократить срок службы такого покрытия до 50%, стать причиной появления трещин, выбоин и выкрашивания", -отметил заместитель министра.
"Мы прописали в ГСН использование специальных перегружателей при укладке дорог. Они обеспечат дополнительное перемешивание АБС-смеси перед укладкой. Это выровняет ее температуру и состав, повысит плотность и ровность покрытия", - добавил Парцхаладзе.
По словам чиновника, использование перегружателей позволит увеличить срок службы покрытия, сократить появление выбоин и трещин и улучшить качество дорог в целом на 30%.
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