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В третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца
13:41 08.05.2019 |
Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Отмечается, что данное решение принято для создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей.
Ожидается, что реализация документа будет содействовать популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.
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