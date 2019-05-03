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В Украине изменились правила техосмотра автомобилей
12:59 02.05.2019 |
С 1 мая в Украине изменилась процедура прохождения проверки технического осмотра транспортных средств.
Обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение обязательного техконтроля (ОТК). Водителям теперь будут выдавать самоклеющиеся метки радиочастотной идентификации. Метку нужно закрепить в правой верхней части ветрового стекла изнутри. Информацию из нее можно считывать с помощью спецоборудования на расстоянии.
Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК, ожидают в МВД. Кроме того, это может помочь выявлять автомобили, находящиеся в розыске.
Эти изменения утвердил Кабмин 23 января, постановление было опубликовано 7 февраля и вступает в силу через три месяца с момента опубликования.
Перечень субъектов ОТК транспортных средств смотрите на сайте Главного сервисного центра МВД.
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