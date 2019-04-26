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В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку
17:25 26.04.2019 |
Во Львове полностью демонтировали семиэтажный дом, построенный с нарушениями, сообщает пресс-служба городского совета.
"Информируем, что демонтаж построенной с нарушениями многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 завершен. На сегодня, используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом", - говорится в сообщении.
Работы по демонтажу велись около месяца.
В горсовете отмечают, что прецедентов сноса многоквартирного дома такого размера, построенного без документов, в Украине еще не было.
По словам городского головы Львова Андрея Садового, это должно стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.
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