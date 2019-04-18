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Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан
09:10 18.04.2019 |
Государственное агентство автомобильных дорог планирует повысить категорию трассы М-05 Киев - Одесса до автобана благодаря капитальным и средним ремонтам.
Об этом заявил руководитель Укравтодора Славомир Новак во время рабочего совещания по проверке капитального и текущего ремонтов на дороге государственного значения М-05 при участии министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сообщает Укравтодор в Facebook.
«В этом году мы проведем капитальный и средний ремонт М-05 на участке от Белой Церкви до границы Киевской области за счет Дорожного фонда, средств ЕБРР и ЕИБ. За счет программы GO Highway уже начали ремонт коридора в Черкасской области - от границы на юг... Наша цель - повысить эту дорогу до категории автобана», - сказал Новак.
Он добавил, что в этом году планируется продолжить работы, которые были заморожены в 2008 году, по строительству моста через Хаджибейский лиман. Контракт с победителем тендера уже подписан. Кроме того, с 2020 года Укравтодор сфокусируется на участках трассы от Умани до Одессы, Николаева, Херсона.
В "Укравтодоре" сообщают, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак проинспектировали начало работ на участке 128-143 км, где подрядная организация начала фрезерование асфальтобетонного покрытия. Работы на этом участке планируется завершить до октября этого года.
Как известно, автомобильная дорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является составной частью международного транспортного коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград - Алексанруполис, имеет общую протяженность 504,6 км и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Как сообщалось, на масштабные ремонтные работы трассы Highway GO в Украине будет заложено 4 млрд грн. Маршрут Highway GO включает трассы М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (Тернополь - Умань); М-05 Киев - Одесса (Белая Церковь - Умань - Одесса); М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (Одесса - Николаев - Херсон).
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