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Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы
17:02 12.04.2019 |
Domat Consulting и Винницкий городской совет намерены совместно финансировать в строительство мусороперерабатывающего комплекса 15-20 млн евро. Завод создаст около 50 рабочих мест. Об этом сообщают elektrovesti.
Представители польской компания Domat Consulting и мэрии Винницы подписали меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта возле села Людавци в Винницкой области. Мусороперерабатывающий завод планируют построить за два-три года.
Комплекс будет построен на территории, которая в свое время использовалась Министерством обороны Украины. Государственный акт на земельный участок Винницкий горсовет получил в 2010 году.
В июле 2017 начались работы по строительству объекта. Сейчас проводится обустройство инфраструктуры для строительства регионального мусороперерабатывающего комплекса. Объект будет перерабатывать отходы, которые производит Винница.
"Винница должна выйти на европейский уровень переработки мусора, отправляя на захоронение только инертные материалы, которые невозможно переработать, а остальные перерабатывать в продукт вторичного сырья для дальнейшего использования в других отраслях, в частности, изготовление брикетов для цементных или кирпичных заводов", - рассказал заместитель Винницкого городского головы Николай Форманюк.
Инновационный стартап-проект Domat Consulting разрабатывает технологические решения, сочетающие рациональное обращение с отходами с экономикой энергосбережения и охраны окружающей среды. С 2017 года компания арендует технологический парк Kielce. Domat Consulting участвовала, в частности, в создании решений для системы управления отходами в Свентокшиском регионе, разработке специальной системы производства альтернативного топлива для цементной промышленности в Беларуси, в реализации инвестиций в региональные системы обращения с отходами в Польше.
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