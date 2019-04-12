В Украине могут появиться диагональные «зебры»

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства изучает зарубежный опыт по обустройству пешеходных переходов на перекрестках в виде "косой зебры".

Об этом написал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"В Европе большинство пешеходных переходов - наземные, а не подземные, как у нас. Несмотря на это, аварий там в разы меньше. Все благодаря разумному проектированию улиц и дорог", - написал Парцхаладзе.

Чиновник привел в пример пешеходные переходы с "косой зеброй" на перекрестках. То есть, не перпендикулярно тротуару, как наносится разметка обычно, а наискось или по диагонали.

По оценкам экспертов, благодаря "косой зебре" водителям легче видеть, есть ли на пешеходном переходе люди. Таким образом, снизится риск наезда на пешехода или создание другой аварийной ситуации.

Более того, такой вид "зебры" повышает внимательность самого пешехода и заставляет его смотреть в сторону движущегося автомобиля.