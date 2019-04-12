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Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии
12:09 12.04.2019 |
Мужская национальная сборная Украины по сквошу выиграла бронзу в третьем дивизионе командного чемпионата Европы в Лиссабоне (Португалия). Об этом сообщает Федерация сквоша Украины (ФСУ) на своем сайте.
В матче за третье место сборная Украины выиграла сборную Норвегии со счетом 2:1.
В составе национальной сборной которая защищала честь страны были как ветераны украинского сквоша Константин Рыбальченко и Валерий Федорук, так и молодые спортсмены: Ярослав Баган, Дмитрий Погребняк, Артур Сикора.
Результаты выступления мужской сборной Украины и итоговую таблицу см ниже:
Матчи Плей-офф
Матч за 1-8 место
Украина – Словения – 4:0
Валерий Федорук – Martin Mosnik, 3:0 (11-7, 11-6, 11-5)
Ярослав Баган – Mark Hafner, 3:1 (11-13, 11-8, 11-5, 5-11, 11-7)
Константин Рыбальченко – Blaž Porenta 3:0 (11-6, 11-3, 11-8)
Артур Сикора – Jošt Dolinar 3:0 (11-4, 11-6, 11-5)
Матч за 1-8 место
Украина – Польша – 1:2
Валерий Федорук – Adam Pelczynski, 3:1 (11-3, 5-11, 11-6, 11-3)
Ярослав Баган – Adrian Marszał 0:3 (4-11, 4-11, 2-11)
Константин Рыбальченко – Piotr Hemmerling 2:2 (11-4, 5-11, 17-15, 8-11)
Артур Сикора – Filip Jarota 0:3 (8-11, 9-11, 9-11)
Матч за 3 место
Украина – Норвегия – 2:1
Валерий Федорук – Sindre S. Roaldsøy 3:0 (11-6, 11-4, 11-4)
Ярослав Баган – Trym Aasness 0:3 (7-11, 3-11, 8-11)
Константин Рыбальченко – Gard Aasness 3:0 (12-10, 11-7, 11-5)
Артур Сикора – Patrick Hansen 2:2 (7-11, 7-11, 11-9, 11-8)
Итоговое положение сборных:
1. Польша
2. Австрия
3. Украина
4. Норвегия
5. Россия
6. Люксембург
7. Словения
8. Мальта
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