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Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги
17:59 09.04.2019 |
Сегодня служба автомобильных дорог (САД) в Полтавской области открыла движение по первому участку цементнобетонной дороги Н-31 Днепр-Решетиловка. Об этом служба сообщила в Facebook.
Как отмечают в сообщении, пока движение разрешили по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка на участке в 1,7 км.
"Первый участок бетонной дороги в Украине открыта для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто", - прокомментировал в Facebook это сообщение министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Напомним, что в марте Омелян объявил начало эры бетонных дорог в Украине.
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