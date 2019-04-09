Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

Сегодня служба автомобильных дорог (САД) в Полтавской области открыла движение по первому участку цементнобетонной дороги Н-31 Днепр-Решетиловка. Об этом служба сообщила в Facebook.

Как отмечают в сообщении, пока движение разрешили по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка на участке в 1,7 км.

"Первый участок бетонной дороги в Украине открыта для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто", - прокомментировал в Facebook это сообщение министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, что в марте Омелян объявил начало эры бетонных дорог в Украине.