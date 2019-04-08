К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совместной пресс-конференции с представителями автобусных перевозчиков.

"Прошел год с момента начала реформы автобусных перевозок. Мы поменяли правила и изменили рынок. Мы уверены, что к 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналоги", - сказал он.

Министр отметил, что с момента начала реформы в Украине внутренних автобусных перевозок количество выданных разрешений выросло на 29% - до 346 разрешений. "Количество отказов составило 18, тогда как до реформы - 405", - добавил он.

Омелян подчеркнул, что раньше отдельные маршруты были закреплены за одним перевозчиком, а сейчас, с началом реформы, ситуация кардинально поменялась.

"У нас есть отдельные маршруты, на которых одновременно работает по семь перевозчиков. И это честная конкуренция. Кто предложит лучшее качество, более дешевую цену - тот и повезет пассажиров", - сказал он.

Министр также сообщил, что параллельно с автобусной реформой в Украине запущена реформа автобусных станций.

"Сейчас вам не надо договариваться с чиновниками, с правоохранительными органами. Есть исчерпывающий перечень документов, который вы подаете в министерство, и если они в порядке - получаете в автоматическом режиме разрешение. Бизнес знает, что требует государство по комфорту, по безопасности, по доступу для людей с инвалидностью", - сказал он.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции директор Департамента развития дорожного рынка Мининфраструктуры Виктор Сасин, на данный момент переоборудованные грузовые маршрутки уже не могут выходить на маршруты.

"Качественный контроль - это залог безопасных перевозок. Уже сегодня действуют успешные нормы, запрещающие использовать переоборудованные транспортные средства, так называемые Спринтеры", - сказал он.

Сасин отметил, что следующим проблемным вопросом является усиление контроля. "Есть проблема по количеству инспекторов в Укртрансбезопасности. Уже есть инициативы Укртрансбезопасности и министерства по увеличению самого штата, потому что если на область у тебя четыре инспектора, то выявить нелегальных перевозчиков, перевозчиков, использующих не те транспортные средства, которые нужны, - достаточно трудно. Если инициативу поддержит Кабмин, то ситуация в корне изменится ... Изменения уже подготовили и в ближайшее время будем вносить на рассмотрение правительства", - сказал он. По словам Сасина, увеличение штата планируется достаточно существенное - около 70%.

"Сейчас около 600 работников в Укртрансбезопасности - центральный аппарат и инспекторы", - сказал он.

Также Сасин сообщил, что в новом евроинтеграционном законопроекте предусмотрено ужесточение санкций в отношении недобросовестных перевозчиков и одна из них - конфискация транспортных средств в случае повторного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Кабинет министров изменил порядок проведения конкурса на осуществление регулярных автобусных перевозок и правила предоставления пассажирских автомобильных услуг, которые фактически дают старт реформе рынка автобусных перевозок.

Согласно измененному порядку, внедрены конкурсы на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу, введены требования об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов приспособлений для перевозки лиц с инвалидностью: к концу 2019 на 35% автобусов, а с 2020 года - 50%.