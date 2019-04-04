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С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками
18:04 04.04.2019 |
В Государственных строительных нормах появилось обязательное требование - обустройство электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального строительства.
В изменениях ГСН В.2.3-15: 2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" содержится обязательное требование - обустраивать электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках.
Изменения вступают в силу с 1 июля 2019 года.
Как отметил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены электрозарядками.
По его словам, эти изменения связаны с большой популяризацией электрокаров, которая ожидается в ближайшие годы.
По данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом, стремительный рост количества электромобилей прогнозируется уже в 2020 году, так как именно на этот год автопроизводители запланировали выход на рынок большого количества новых моделей электромобилей.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля вступили в силу новые ГСН по инклюзивности: работодателей обязали оборудовать места для людей с инвалидностью.
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