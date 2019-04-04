С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

В Государственных строительных нормах появилось обязательное требование - обустройство электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального строительства.

В изменениях ГСН В.2.3-15: 2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" содержится обязательное требование - обустраивать электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2019 года.

Как отметил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены электрозарядками.

По его словам, эти изменения связаны с большой популяризацией электрокаров, которая ожидается в ближайшие годы.

По данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом, стремительный рост количества электромобилей прогнозируется уже в 2020 году, так как именно на этот год автопроизводители запланировали выход на рынок большого количества новых моделей электромобилей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля вступили в силу новые ГСН по инклюзивности: работодателей обязали оборудовать места для людей с инвалидностью.