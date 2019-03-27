За три месяца Украина поднялась в рейтинге паспортов с 41-го на 40-е место, но в то же время число безвизовых стран осталось прежним - 128. Такой же показатель у Никарагуа и Тувалу. Об этом свидетельствует обновленный Индекс паспортов компания Henley & Partners. Он отражает изменения в безвизовом режиме стран мира за второй квартал 2019 года.

Япония, Сингапур и Южная Корея разделили первое место в Индексе. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств.

Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла 2-е место с показателем 188 стран.

Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое они занимали в 2015 году. Великобритания сейчас находится на 5-м месте (185 стран без визы), США - на 6-м (184 страны). Brexit пока что не повлиял на позицию Великобритании в Индексе. Потеря позиций страны в рейтинге связана в первую очередь с улучшением результатов азиатских стран.

Число безвизовых направлений для россиян сократилось на одну страну за счет изменений визового режима с Оманом, и сейчас составляет 118 стран.

Показатели Республики Беларусь не изменились - 77 стран с безвизовым режимом. Республика Молдова, которая недавно представила программу получения гражданства через инвестиции, поднялась на одну позицию. Сейчас она занимает 45-е место (121 страна). За 10 лет Молдова поднялась в рейтинге на 21 строчку, Украина - на 22.

Паспорта стран, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, занимают высокие позиции. Мальта за три месяца поднялась с 9-й на 8-ю строчку рейтинга. Она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. Результаты Кипра не изменились: 16-е место и 173 страны без визы. Черногория, которая должна запустить свою инвестиционную программу в ближайшие месяцы, поднялась на 19 строчек с 2009 года, и сейчас занимает 43-е место с показателем 124 страны.

Афганистан и Ирак остаются на последнем месте Индекса с показателем 30 безвизовых стран.