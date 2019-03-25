ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

Группа ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) по специальной МБО-Т технологии, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер ICU Макар Пасенюк.

"Мы рассчитываем запустить завод до конца этого года. Делать какие-то выводы по первым итогам работы, сможем, очевидно, только в конце 2020 года. Это весьма динамичный бизнес, большое количество факторов влияет на его работу", - сказал М.Пасенюк. По его словам, по итогам тестирования этой бизнес-модели группа сможет принять решение о предложении ее для потенциального соинвестирования.

М.Пасенюк отметил, что для Украины подобная МБО-Т технология (механическая, биологическая и термическая обработка и переработка твердых коммунальных отходов) - инновационная, опыта ее внедрения в стране еще нет.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ICU, ООО "МС Социальный проект" (Киев), входящее в группу ICU, инвестирует в строительство в Украине завода по переработке несортированных ТБО до EUR10 млн. После реализации этого проекта в Житомире группа намерена рассмотреть возможность строительства таких заводов и в других городах Украины.

Подрядчиком по реализации проекта была избрана компания Тehnix (Хорватия), производитель оборудования и разработчик МБО-Т технологии. Она построила и ввела в эксплуатацию более 50 аналогичных заводов в странах Евросоюза, в странах, где ТБО, как и в Украине, не сортируются у дома.

Проектная мощность завода предполагает переработку около 82 тыс. тонн ТБО в год. Глубина переработки по данной технологии будет достигать 85-95%, а ее результатом станет получение вторичного сырья, альтернативного RDF-топлива для цементных заводов и компоста из органической фракции ТБО, отмечается в сообщении.

ООО "МС Социальный Проект" принадлежит на 100% "ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" из группы ICU.

Основанная в 2006 году специалистами из ING группа ICU является одной из ведущих в стране по управлению активами: под ее управлением находятся активы свыше