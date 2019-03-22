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Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam
15:44 22.03.2019 |
Патрульная полиция предупреждает, что с 25 марта увеличит количество радаров TruCAM для измерения скорости движения на дорогах Украины.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте от 22 марта.
"С 25 марта для измерения скорости движения патрульные использовать еще 25 приборов TruCAM. Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75", - отмечают патрульные.
Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Патрульная полиция также указывает соответствующие участки в специальной инфографике.
В то же время патрульные сетуют, что несмотря на максимально открытый подход к измерению скорости, по состоянию на 22 марта (с начала использования) уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.
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