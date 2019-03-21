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На украинских трассах сделают шумовую разметку
15:50 21.03.2019 |
Минрегион обновляет государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог. В частности, на дорогах высшей категории (I-II) предлагается предусмотреть устройство фрезерованных шумовых полос, сообщает пресс-служба Минрегиона.
"Шумовая разметка - это действительно недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения и уменьшения количества авто, попадающих в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь", - отметил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов ХХ века и по принципу своего действия напоминают "лежачих полицейских". Они представляют собой искусственные неровности, которые в зависимости от назначения оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на нее водитель автомобиля чувствует существенную вибрационную и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.
В Минрегионе отмечают, что такие шумовые разметки также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.
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