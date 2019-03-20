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Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ
17:54 20.03.2019 |
Более 200 аптечных заведений подали заявления на заключение договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) о реимбурсации (возмещении) стоимости лексредств по правительственной программе "Доступные лекарства".
Согласно информации, размещенной на сайте службы, большинство заявителей (106) - частные аптеки.
Лидером в подаче заявлений являются Харьковская (32), Киевская (19) и Днепропетровская (14) области.
Как сообщалось, в марте 2019 года НСЗУ начала процесс заключения с аптеками договоров о реимбурсации стоимости лекарственных средств. Аптечные учреждения обязаны подать заявление на заключение договора о реимбурсация в НСЗУ до 18:00 25 марта 2019 года.
Участие в программе могут принимать аптечные учреждения всех форм собственности, оснащенные компьютерами с подключением к интернет и программным обеспечением для работы в электронной системе здравоохранения.
С 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит под администрирование Национальной службой здоровья Украины.
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