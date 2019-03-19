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В Украине вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом
18:13 18.03.2019 |
Государственная авиационная служба Украины обнародовала на своем сайте вступившие в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.
Документ, в частности, не содержит нормы об обязательном бесплатном провозе багажа определенного веса (ранее 15 кг).
Согласно новой редакции правил, информация о максимальном количестве и веса багажа, принимающейся авиаперевозчиком к транспортировке без оплаты, указывается в правилах авиаперевозчика и договоре перевозки, предоставляемой пассажиру.
Госавиаслужба также узаконила в новой редакции правил взимание платы за регистрацию в аэропорту.
"Регистрация в аэропорту осуществляется бесплатно, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет, а также если нельзя осуществить регистрацию с помощью сайта авиаперевозчика или с помощью киоска самообслуживания. В противном случае за осуществление регистрации в аэропорту авиаперевозчик может взимать дополнительную плату", - отмечается в тексте правил
Также изменились сроки окончания регистрации и посадки в самолет: теперь авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не ранее 45 минут до вылета, а выходы на посадку - не ранее 15 минут до вылета (ранее 40 и 10 минут соответственно).
Госавиаслужба также убрала минимальную норму расстояния между креслами (ранее не менее 31 дюйма в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе).
Ранее в Украине действовала редакция правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденная Мининфраструктуры в декабре 2012 года.
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