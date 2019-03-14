Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 03:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений
14:59 13.03.2019 |
Кабинет министров Украины упростил порядок прохождения медучреждениями аккредитации.
Соответствующее постановление правительство утвердило в среду.
Согласно постановлению, теперь медучреждения смогут пройти аккредитацию через год после получения ими лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, производству, торговле или импорту лекарственных средств вместо двух лет, как это было ранее.
Кабмин, кроме того, разрешил переоформлять бланк аккредитационного сертификата реорганизовавшимся медучреждениям без прохождения внеочередной аккредитации. Также из перечня обязательных для аккредитации документов исключен отчет о лечебной работе или фармпроизводстве за три года.
Соответствующие изменения позволят упростить прохождение аккредитации, переоформление аккредитационного сертификата, а также сократить время подготовки необходимых документов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара
|План Медведчука: Почему языковой закон придется защищать в Конституционном суде
|Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина занимает второе место в Европе по залежам газа
|Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений
|Кабмин ввел с апреля выплату ежемесячной помощи в размере 1,7 тыс. гривен за третьего ребенка в семье
|Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса
|Приват24 открыл продажу единых билетов для проезда в городском транспорте Киева
|Верховный суд разрешил застройщикам обходить процедуру согласования для застройки центральной части городов
Это интересно
|Цены на игровые мониторы падают, и это только начало
|Airbus презентовала аэротакси
|Топ-10 стран с самым чистым воздухом
|Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
|Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд
|Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей
|Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час