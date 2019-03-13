Финансовые новости
- |
- 13.03.19
- |
- 07:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса
23:01 12.03.2019 |
Петиция за легализацию медицинского каннабиса, размещенная на сайте Верховной Рады, за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.
Как сообщает Украинская ассоциация медицинского каннабиса, таким образом отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому канабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".
По мнению спикера ассоциации Тараса Ратушного, "экспертная дискуссия, которая началась благодаря петиции в прошлом месяце, теперь должна завершиться в парламенте принятием соответствующего закона".
Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.
По состоянию на вечер вторник, петицию подписали 25042 человека.
Как сообщалось, петиция с требованием законодательно урегулировать доступ пациентов к медицинскому каннабису была зарегистрирована на сайте Верховной Рады 30 января. Под обращением подписались 20 общественных организаций, поддержать эту петицию призвала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От назначения Кривоноса, как от томоса или безвиза, немалая польза не только Порошенко, но и всей стране
|Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС
|Украина может снизить долю поставок топлива из РФ и Беларуси до 30–40% — глава «А-95»
|Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса
|Приват24 открыл продажу единых билетов для проезда в городском транспорте Киева
|Верховный суд разрешил застройщикам обходить процедуру согласования для застройки центральной части городов
|Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье
|В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия
|Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ
Это интересно
|Honor Magic 2 3D: смартфон с 3D-сканером и системой охлаждения на основе графена
|Билл Гейтс рассказал о 10 прорывных технологиях ближайшего будущего
|Китай завершит строительство «искусственного солнца» уже в 2019 году
|Видеоигры будущего будут создавать себя сами благодаря ИИ
|Холодные кошельки криптобиржи QuadrigaCX опустошены на $100 млн
|Facebook теряет молодых пользователей — исследование
|Космический корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю