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В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия
15:25 11.03.2019 |
В Украине планируют изменить состав дорожного покрытия из асфальтобетона, обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при его устройстве.
Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
По его словам, сейчас вносятся изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования.
"Предлагаем внести важную поправку и обязать проектировщиков применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона", - пояснил заместитель министра.
Изменить состав дорожного покрытия предлагают, прежде всего, на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях. Потом - на всех остальных дорогах.
"По экспертным оценкам, это позволит до 20% продлить срок службы дорог", - подчеркнул Парцхаладзе.
Он добавил, что такой материал уже доказал свою эффективность в дорожном строительстве, имеет большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность и прочность.
"Это действительно способствовало бы продлению срока службы наших дорог и повышению их надежности и долговечности", - заверил замминистра.
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