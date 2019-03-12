В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия

В Украине планируют изменить состав дорожного покрытия из асфальтобетона, обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при его устройстве.

Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, сейчас вносятся изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования.

"Предлагаем внести важную поправку и обязать проектировщиков применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона", - пояснил заместитель министра.

Изменить состав дорожного покрытия предлагают, прежде всего, на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях. Потом - на всех остальных дорогах.

"По экспертным оценкам, это позволит до 20% продлить срок службы дорог", - подчеркнул Парцхаладзе.

Он добавил, что такой материал уже доказал свою эффективность в дорожном строительстве, имеет большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность и прочность.

"Это действительно способствовало бы продлению срока службы наших дорог и повышению их надежности и долговечности", - заверил замминистра.