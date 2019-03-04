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Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»
14:59 04.03.2019 |
Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, перейдет на "летнее время".
Такой переход предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины №509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
"Летнее время" используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы).
31 марта состоятся очередные выборы президента Украины.
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