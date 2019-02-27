В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и ввело возможность размещать детские площадки на крышах полуподземных и наземных сооружений высотой до 15 метров, но не более 3-х этажей, при обязательном соблюдении всех необходимых требований безопасности.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения планируется внести в ГСН "Благоустройство территорий".

"Сегодня в крупных городах самая большая проблема районов с плотной застройкой - это нехватка места. Места, чтобы построить отдельный детский сад для малышей, чтобы разместить парковку, построить современную площадку для детей или сделать парк", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что жители таких районов также должны быть обеспечены комфортной инфраструктурой и благоустройством. И здесь, по его словам, нужен передовой опыт и альтернативы, успешно работающие за рубежом, которые можно позаимствовать.

"Например, детские площадки на крышах небольших зданий. До недавнего времени, чтобы спроектировать такую площадку, например, даже на кровле подземного паркинга, который почти не отличается по высоте от уровня земли, нужно было получать соответствующее отклонение от строительных норм. Сейчас этого уже не надо делать. Но при обязательном соблюдении соответствующих требований безопасности и других технических норм", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, согласно изменениям, размещение детских площадок на кровлях полуподземных и наземных сооружений разрешается при условии обязательного соблюдения безопасной эксплуатации площадки: оборудование ее парапетом и защитной оградой высотой 2 м, а также возможностью безбарьерного доступа с помощью лифта или пандуса.

«На территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной и сотовой связи. Каркасы защитного ограждения должны изготавливаться сварными, а молниезащиту такой площадки следует проектировать в соответствии с ГСТУ "Устройство молниезащиты зданий и сооружений", - написал он.

Еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания, по словам Парцхаладзе, является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости - шумозащиты ниже расположенных помещений.

"Высота размещения такой площадки не должна превышать 15 метров (но не более 3 этажей) от уровня пола 1-го этажа здания или земли",- написал он.

По словам Парцхаладзе, эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории.

"Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегион разрешил размещать парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений за исключением социальных учреждений - детских садов, школ и корпусов учреждений здравоохранения с палатами.