На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

В Украине могут появиться парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий.

Соответствующая норма содержится в проекте изменений в Государственные строительные нормы по автостоянкам (Изменение №2 ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей"), сообщается на сайте Минрегиона.

Разработанные специалистами изменения в ГСН уже утверждены и вступят в действие ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

В документе прописали обязательные технические требования и нагрузки.

Речь идет именно о эксплуатируемых кровлях общественных зданий, то есть таких, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях. Исключение составляют социальные учреждения - детские сады, школы и корпуса учреждений здравоохранения с палатами.

В министерстве проанализировали существующий зарубежный опыт, например, парковку на крыше торгового центра Galeria Krakowska в польском Кракове, автостоянки торговых центров в Италии, Франции и других странах Европы и мира.