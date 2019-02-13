Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разрабатывает изменения в государственные строительные нормы (ГСН) с целью обязать в культурно-зрелищных и развлекательных общественных заведениях, в частности театрах, кинотеатрах, музеях, клубах, концертных залах, цирках, кроме установки автоматических систем пожаротушения, также устанавливать системы противодымной защиты.

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в проекте строительных норм "Культурно-зрелищные и досуговые учреждения".

«Пожар - это очень опасное явление. Особенно когда он происходит в большом закрытом помещении, таком как ТРЦ, где есть много отдельных общественных заведений, которые посещает большое количество людей. И опасность для человека при этом представляет не только и не столько сам огонь, но и дым, который является одним из основных факторов пожара. И сейчас в учреждениях культуры и досуга, согласно нормам ГСН, должна устанавливаться только противопожарная защита. Своевременное предупреждение людей и защита от воздействия дыма во время эвакуации является самым важным. Экспертные оценки говорят, что работа систем противодымной защиты может минимизировать на 10% возможность возникновения аварийных ситуаций во время пожара. Поэтому мы учитываем такое предложение в ГСН «Культурно-зрелищные и досуговые заведения", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что сейчас в строительных нормах не предусмотрены требования по времени эвакуации из учреждений культуры и досуга в составе многофункциональных комплексов. «Поэтому в обновленной ГСН также предлагается установить эти требования по расчетам предельно допустимого промежутка времени эвакуации, что должно значительно уменьшить количество возможных травм при эвакуации», - отметил он.

По словам замминистра, проект новых ГСН разрабатывает Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству.

«Эта ГСН распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих однозальных и многозальных зданий и сооружений учреждений культуры и досуга, отдельно стоящих и встроенных в многофункциональные центры», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2018 года вступила в действие норма об обязательной энергомодернизации зданий школ, а с 1 октября - детских садов. Благодаря этому минимум на 20% увеличивается срок эксплуатации таких зданий.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.