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Круизные лайнеры возвращаются в Украину
17:21 12.02.2019 |
Круизные лайнеры снова начнут заходить в украинские порты. Две иностранные туристические компании уже подтвердили заявки на посещение своими судами порта Одессы в 2019 году, сообщается на сайте Одесского филиала Администрации морских портов Украины.
В сообщении говорится, что 10 мая круизную навигацию в порту откроет лайнер Aegean Odyssey (длина - 145 м, пассажировместимость - 380 человек, флаг - Мальта), а 30 октября в порт зайдет теплоход AMERA (длина - 205 м, пассажировместимость - 800 человек, флаг - Багамы). Указанные суда принадлежат соответственно греческой компании Aegean Experience Maritime Co Ltd и немецкой Phoenix Reisen.
Кроме того, начальник администрации морского порта Одессы Игорь Ткачук сказал, что туристические операторы "Феникс Райзен", "Азамара", "Кристал Крузес" и другие "снова включают Одессу в маршруты своих круизов с заходом в Черное море".
Ткачук также подчеркнул, что, кроме лайнера Aegean Odyssey и теплохода AMERA, "в этом сезоне уже 9 заявок на судозаходы в 2020 году, 3 - на 2021-й год и 1 - на 2022-й".
В Администрации морских портов, напоминают, что на 52-й Генеральной Ассамблее MedСruise, которая проходила на Мальте в мае 2018 года, был принят трехлетний план совместных действий черноморских портов по возрождению круизного судоходства в регионе.
Ранее сообщалось, что крупнейшими портами по итогам 2018 года стали Порт Транс Инвест Сервис (ТИС), порт Николаева без учета МСП Ника-Тера, Одесский порт.
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