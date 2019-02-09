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С 11 февраля Нацполиция увеличит количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах с 30-ти до 50-ти
22:40 08.02.2019 |
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он также опубликовал карту действующих и новых постов, на которых установят радары. В частности, TruCam добавят на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.
Рядом с постами будут стоять предупредительные знаки, а также служебный автомобиль на синих проблесковых маячках, напомнил Белошицкий.
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