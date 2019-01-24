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За время действия «строительной амнистии» украинцы узаконили около 9 тыс. домов
17:39 24.01.2019 |
Запущенный Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ механизм "строительной амнистии" в 2018 году позволил принять в эксплуатацию около 9 тыс. домов класса СС1.
Как сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко на пресс-конференции в четверг, "строительная амнистия" для небольших домов это одно из главных изменений в строительной сфере в 2018 году, наравне с децентрализацией полномочий Госархстройконтроля, введением новых государственных строительных норм, сокращением разрешительных процедур и др.
Как сообщалось, механизм разработан во исполнение закона №2363 "О внесении изменения в пункт 9 раздела V "Заключительные положения" закона "О регулировании градостроительной деятельности" о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ", принятого Верховной Радой 22 марта 2018 года.
Закон устанавливает бессрочную легализацию самостроев класса СС1. Орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления.
Действие закона распространяется на индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м (построены в период с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года); здания и сооружения сельскохозяйственного назначения (построены до 12 марта 2011 года).
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