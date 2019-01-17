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В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн
17:31 17.01.2019 |
Минрегион и министретсво внутренних дел предлагают упростить процесс получения водительских прав. Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
"Сегодня чтобы получить права нужно подготовить пакет документов, пройти несколько этапов процедур и перед экзаменом пройти обязательные платные курсы - в среднем 140 часов обучения. Самостоятельная подготовка к экзаменам не считается. Поэтому предлагается упростить получение этой услуги", - написал он.
В частности министерство предлагает внедрить возможность украинцам самостоятельно выбирать программу подготовки, ввести институт экзаменаторов и возможность оналайн-оформления, а также упростить получение медицинской справки.
"Опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши свидетельствует о том, что это можно сделать и этим жизнь граждан будет проще и комфортнее", - заключил он.
Напомним, с 2017 года в Украине первое водительское удостоверение выдается сроком на два года с правом обмена на постоянное, если не было административных нарушений в течение трех последующих лет.
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