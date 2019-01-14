Финансовые новости
- |
- 14.01.19
- |
- 19:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В пяти областях Украины запустят телемедицину
17:24 14.01.2019 |
В ближайшее время в ряде областей Украины начнется тестирование телемедицины в сельских амбулаториях. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
По данным Минрегиона, на сегодня уже сформирована сеть из 4223 сельских амбулаторий. Потребность в новом строительстве - 688 заведений.
"Мы вплотную приближаемся к внедрению телемедицины в сельских амбулаториях", - отметил Зубко.
По его словам, в тестовом режиме телемедицина начнет работать в сельских амбулаториях Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Проект будут тестировать по четырем нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и дерматологические заболевания. Зубко подчеркнул, что уже в ближайшее время области должны определить такие амбулатории.
"Семейному сельскому врачу предоставляется уникальная возможность получить профессиональную консультацию узкопрофильных специалистов по поводу диагноза или лечения", - отметил Зубко.
Проект реализуется при поддержке правительства Канады и Всемирного банка, с которыми был подписан меморандум.
Техническое задание для разработки программного обеспечения по внедрению телемедицины предоставила канадская компания Ontario Telemedicine Network (OTN). Это одна из крупнейших сетей телемедицины в мире.
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), телемедицина - это метод предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим фактором.
Телемедицинские услуги - дистанционные медицинские консультации, консилиумы, контроль физиологических параметров организма пациента, проведение диагностических и лечебных манипуляций, обмен результатами обследования пациента, а также медицинские видеоконференции, видеосеминары, видеолекции.
С 2016 года в Гадяцком районе Полтавской области работает система "Электронный пациент". Все села района и центральная районная больница объединены в электронную сеть.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госгеонедра раздала месторождения газа по всей стране
|Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список
|Турция поставит Украине партию ударных беспилотников
|Доллар перестали скупать на межбанке 11 января, и резко опрокинули курс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В пяти областях Украины запустят телемедицину
|Скидки на киевские новостройки продлят до конца января
|В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года
|В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн
|В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м
|В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м
Это интересно
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой
|Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
|СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса
|Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году