В пяти областях Украины запустят телемедицину

В ближайшее время в ряде областей Украины начнется тестирование телемедицины в сельских амбулаториях. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По данным Минрегиона, на сегодня уже сформирована сеть из 4223 сельских амбулаторий. Потребность в новом строительстве - 688 заведений.

"Мы вплотную приближаемся к внедрению телемедицины в сельских амбулаториях", - отметил Зубко.

По его словам, в тестовом режиме телемедицина начнет работать в сельских амбулаториях Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Проект будут тестировать по четырем нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и дерматологические заболевания. Зубко подчеркнул, что уже в ближайшее время области должны определить такие амбулатории.

"Семейному сельскому врачу предоставляется уникальная возможность получить профессиональную консультацию узкопрофильных специалистов по поводу диагноза или лечения", - отметил Зубко.

Проект реализуется при поддержке правительства Канады и Всемирного банка, с которыми был подписан меморандум.

Техническое задание для разработки программного обеспечения по внедрению телемедицины предоставила канадская компания Ontario Telemedicine Network (OTN). Это одна из крупнейших сетей телемедицины в мире.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), телемедицина - это метод предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим фактором.

Телемедицинские услуги - дистанционные медицинские консультации, консилиумы, контроль физиологических параметров организма пациента, проведение диагностических и лечебных манипуляций, обмен результатами обследования пациента, а также медицинские видеоконференции, видеосеминары, видеолекции.

С 2016 года в Гадяцком районе Полтавской области работает система "Электронный пациент". Все села района и центральная районная больница объединены в электронную сеть.