Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
500 новых развязок и тысяча переходов: в Укравтодоре озвучили масштабные планы на 2019 год
08:07 03.01.2019 |
Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак сообщил, что в 2019 году в Украине появится 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и тысяча освещенных пешеходных переходов.
Об этом он заявил в эфире "Прямого" во время отчета Министерства инфраструктуры Украины.
"Украина является сейчас, по моему мнению, единственным государством - я хотел сказать, что в Евросоюзе, но еще не так - в Европе, которое имеет независимое обеспечение финансирования для улучшения безопасности дорожного движения. 5% от поступлений с акцизов в дорожный фонд мы записываем на фонд безопасности. И благодаря этим средствам со следующего года начинаем строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности. Это на въездах в населенные пункты для ограничения скорости. И построение 1000 бело-красных с освещением современных пешеходных переходов", - сказал он.
"Это существенно будет менять безопасность дорожного движения. Потому что, к сожалению, Украина является лидером в этом "черном" рейтинге смертей на дорогах. И с этим нужно жестко бороться. Будем строить также интеллектуальную транспортную систему, чтобы автоматически штрафовать за скорость. Но и, в том числе, строить и ремонтировать новые дороги, бороться с перегруженными фурами и всеми другими вещами, которые будем реализовать с вами", - добавил Новак.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|500 новых развязок и тысяча переходов: в Укравтодоре озвучили масштабные планы на 2019 год
|70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости, - «Украинская торговая гильдия»
|Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году
|В Украине запускают взвешивание авто на дорогах в движении
|Минрегион вводит новые нормы для строительства дорог
|Украинцы смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги - Зубко
Это интересно
|Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи