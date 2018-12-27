В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками

В Украине в 2019 году обяжут устанавливать электрические зарядные устройства для электрокаров в общественных гаражах и на парковках.

Соответствующие изменения в Государственные строительные нормы уже разработаны и утверждены, сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно изменениям в ГСН, количество электрозарядок на парковке не должно быть меньше, чем 5% машиномест.

"Сейчас планируем предусмотреть оборудование электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках, с постепенным увеличением этой нормы. Наша идея - чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками", - отметил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Изменения в ГСН вступят в силу ориентировочно через три месяца после официального опубликования.

В министерстве не уточнили, будут ли зарядки для электромобилей бесплатными, или будет взиматься плата.