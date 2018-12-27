В Украине появятся первые в истории велосипедные ГОСТы

Первые в истории государственные стандарты Украины по велоинфраструктуре разработал Государственный дорожный научно-исследовательский институт по заказу общественной организации Ассоциация велосипедистов Киева. Об этом сообщает пресс-служба этой организации.

ГОСТ "Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры" содержат общие положения о планировании велосипедной инфраструктуры и разделы о проектировании велоинфраструктуры на улицах, дорогах и перекрестках населенных пунктов, а также вне населенных пунктов и велодорожек. Также в велосипедных госстандартах есть требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.

"ГОСТы закладывают единую методологическую основу для планирования и проектирования велосипедной инфраструктуры. Это позволит улучшить безопасность велосипедистов в Украине благодаря проектированию и строительству унифицированной велоинфраструктуры", - отмечает ассоциация.

ГОСТы также будут способствовать разгрузке дорог и улиц, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, особенно в городских условиях.