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Крупные города будут планировать схемы транспорта на 30 лет
14:55 21.12.2018 |
В новых государственных строительных нормах по градостроительству введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.
По словам заместителя министра, такая долгосрочная стратегия развития транспортной системы городов необходима для эффективной организации и рационального развития городского транспортного движения.
"Проблема транспорта в больших городах остается одной из самых актуальных. Начиная от пробок, сбоев в работе общественного транспорта, заканчивая несовершенством транспортных маршрутов или нехваткой мест для парковки на дорогах", - заявил он.
"В новых ГСН по градостроительству мы внесли такую норму о необходимости в городах с населением более 100 тысяч человек разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет", - сказал Парцхаладзе.
Согласно новым нормам, комплексная схема транспорта предусматривает анализ существующего состояния транспортной сети - работы общественного и другого транспорта, эффективности железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и других маршрутов, а также функционирования аэропортов, вокзалов, портов и т.п., - на основе которого определяются дальнейшие шаги и пути развития.
Такая комплексная схема разрабатывается как отдельный документ на основе утвержденного генерального плана города.
В нем должны учитываться социально-экономические и планировочные особенности города, рост населения и территории, размещения населения и его демографическая структура, перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и других объектов и, исходя из этого, - перспективный уровень автомобилизации.
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