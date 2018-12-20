Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения будет введена со второй половины 2019 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, оборудование для автофиксации нарушений будет закуплено за средства госбюджета.

Вместе с тем председатель Нацполиции отметил, что если местные общины захотят приобрести такое оборудование, то Нацполиция за государственный счет проведет сертификацию такого оборудования, и оно будет подключено к полицейской системе.

Также он добавил, что в планах Нацполиции, чтобы система автофиксации правонарушений уже начала работать в середине 2019 года.

Кроме того, Князев добавил, что уже завтра количество устройств для измерения скорости TruCam, которые используют патрульные экипажи полиции, будет увеличена до 99, поскольку недавно было приобретено еще 66 TruCam к уже имющимся 33. Эти приборы в основном будут использоваться на стационарных постах полиции. К новому году количество радаров TruCam, которые используют патрульные, увеличится до 124.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Кабмин разрешил использование средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Соответствующим постановлением правительство расширило перечень типов технических средств, которые могут использоваться для контроля безопасности дорожного движения.

Контроль безопасности дорожного движения раньше мог осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения транспортных средств как TruCAM или "Визир". Теперь вместе с использованием средств дистанционного контроля на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

8 октября патрульные начали использовать TruCam в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения.