В Украине современный мобильный стандарт 5G будет развиваться в диапазоне 24, 25-27,5 Гигагерц

Соответствующее решение приняла рабочая группа в Госслужбе спецсвязи и защиты информации (ГСССЗИ). Украинские эксперты в своем решении руководствовались позицией своих европейских коллег. Как отмечает UBR.ua, ЕС упомянутые выше радиочастоты определены как основные для развития «пятого поколения».

«Пятое поколение» (5G) - это название технологий мобильной связи, которые придут на смену 3G/4G. С последними украинцы уже успели познакомиться. Развернутые в нашей стране сети отличаются друг от друга скоростью мобильного интернета, а вот с 5G все совсем по-другому.

Эксперты сходятся во мнении, что для «пятого поколения» средняя скорость загрузки достигнет 10 Гбит/с. В Украине на конец 2018 года 3G/4G-сети обеспечивали в среднем 17,9 Мбит/с (download).

В 5G-сетях самым главным фактором будет не скорость передачи данных, а надежность, бесперебойность работы и нулевая задержка.

Последний параметр очень важен, например, для будущего автономного - без участия человека-водителя - транспорта. А также для удаленного управления оборудованием тяжелой промышленности. Это позволит удешевить производство и повысить безопасность для занятых в отрасли рабочих.

В будущем 5G сможет обеспечить и проведение хирургических операций дистанционно. Поэтому все перечисленные характеристики приобретают жизненно важное значение.

Некоторые развитые страны уже объявили о запуске 5G-сетей. Это США, Южная Корея, Япония и ряд других. В то же время международная стандартизация «пятого поколения» ожидается не ранее 2020 года. Когда этот новый формат мобильной связи появится в Украине, пока неизвестно.