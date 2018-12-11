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В Украине на трассах могут появиться противоослепляющие экраны
07:55 11.12.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено внести изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и обязать дорогоустроителей устанавливать на разделительных полосах трасс противоослепляющие экраны, что позволит снизить аварийность на 25%.
Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в проекте изменений в ГСН "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство".
"Противоослепляющие экраны, как средства безопасности на дорогах, уже давно используются во всех европейских странах. Они устанавливаются на разделительных полосах, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей. По статистике, после установки таких экранов в странах Европы количество аварий на дорогах снизилось в среднем на 25%. Поэтому мы хотим внедрить такую технологию и на украинских дорогах, и теперь предлагается внести соответствующие изменения в ГСН", - написал он.
Парцхаладзе отметил, что установление таких противоослепляющих экранов как барьерных средств безопасности также будет препятствовать пешеходам переходить дорогу в непредусмотренных для этого местах.
По словам замминистра, проект изменений в ГСН разрабатывается госпредприятием "ГосдорНИИ".
Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.
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