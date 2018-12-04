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Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы
17:15 04.12.2018 |
Строительные работы в Одессе приостановят на месяц и проведут проверки разрешительной документации застройщиков, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее", - сказал он на брифинге в Одессе во вторник.
По словам генпрокурора, насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков. "Во многих случаях насилие на улицах происходит из-за противостояния разных застройщиков. Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полукриминальной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли", - сказал он.
Ю.Луценко также отметил, что руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекция (ГАСИ) Алексей Кудрявцев подвергается атакам после введения электронной системы разрешительной документации и ряда кадровых решений.
"Могу заверить, что буду защищать людей, которые борются с коррупцией в рамках своих служебных полномочий", - подчеркнул он.
По его словам, введение электронной системы рассмотрения разрешительной документации на строительство уменьшает коррупционные риски в сфере строительства.
Генпрокурор также напомнил, что уже задержаны на взятках трое руководителей областных ГАСИ и один из них отстранен от должности.
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