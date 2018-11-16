Украина повысит стоимость электронной визы для иностранцев до 85 долларов

Правительство одобрило изменения в правила оформления виз для въезда в Украину, в частности, увеличив стоимость электронной визы.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Новые правила начнут применяться с 1 января 2019 года.

Предусматривается отмена оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса", поскольку таким путешественникам с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы.

Также будет увеличена стоимость электронной визы - с 65 до 85 долларов.

Кроме того, правительство расширило перечень оснований для оформления электронных виз.

"В дополнение к деловой и туристической целям въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле консульская служба МИД Украины начала онлайн-оформление электронных виз для въезда в страну с деловой или туристической целью. Е-визы введены для граждан 46 государств.