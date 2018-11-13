В Украине выдана первая лицензия на продажу и производство продуктов из марихуаны

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД, а также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок. Об этом говорится в пресс-релизе компании C21 Investments Inc., пишет InVenture.

Сообщается, что команда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли.

КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза. C21 теперь будет иметь возможность распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку с 742 млн потребителей.

Компания уже открыла представительство в Киеве.

C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.

С 17 октября Канада стала второй страной мира, где можно свободно покупать и продавать марихуану. Жители Канады возрастом от 18 лет могут купить в авторизированных магазинах один грамм каннабиса за 10 канадских долларов. У одного канадца может быть до 30 гр марихуаны. Поставщики каннабиса должны будут отчислять в канадский бюджет по одному доллару за каждый проданный грамм. Кроме того, цена будет регулироваться при помощи НДС, который составляет здесь 13%.