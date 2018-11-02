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В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион
16:04 02.11.2018 |
Новые государственные строительные нормы (ГСН), вступившие в силу с 1 сентября 2018 года, содержат норму о том, что в пределах территорий с памятниками культуры и в районах с исторической застройкой должны проектироваться исключительно подземные автостоянки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.
Кроме того, согласно новым ГСН, при размещении объектов, в том числе, при строительстве многоквартирных жилых домов, в центральных, исторически сложившихся районах крупнейших, крупных и больших городов должны также должны проектироваться только подземные гаражи, сообщили в Минрегионе.
Как отметили в министерстве, такие изменения будут способствовать созданию комфортных условий для пешеходов и водителей, а также повышению эстетического облика городов за счет освобожденных от чрезмерного количества припаркованных машин.
Напомним, что согласно с новыми Государственными строительными нормам (ГСН), в Украине запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.
Как сообщало РБК-Украина, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.
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