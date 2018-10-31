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В Украине ввели «желтые линии» для ограничения застройки
13:23 31.10.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственную строительную норму (ГСН) и с 1 сентября ввело норму относительно «желтых линий», которые должны ограничивать застройку для безопасности при возможном разрушении зданий.
Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие ГСН «Планировка и застройка территорий» вступили в силу с 1 сентября.
"Теперь в генеральных планах населенных пунктов и в детальных планах территорий обязательно должны быть разделы по линиям ограничения. «Желтые линии» - ограничение застройки в целях безопасности, чтобы при возможном разрушении здания не пострадали другие сооружения и не были перекрыты пути эвакуации», - написал он.
По словам Парцхаладзе, эти линии определяются по принципу: чем ближе к эвакуационным путям находится здание, тем ниже по высоте оно должна быть.
«Согласно ГСН, «желтые линии» ограничивают зоны возможных завалов жилых, общественных, промышленных и других зданий и сооружений, расположенных вдоль магистральных улиц устойчивого функционирования, по которым проводится эвакуация населения в особый период и поддерживается транспортное обеспечение выполнения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ», - написал он.
Парцхаладзе отметил, что линии ограничения застройки должны определяться при разработке документации по пространственному планированию для категорированных населенных пунктов, имеющих особую важность при гражданской защите (на территории которых размещены субъекты хозяйствования, имеющие важное экономическое и стратегическое значение для экономики и безопасности государства и представляют опасность для населения и территорий в связи с возможностью радиоактивного, химического загрязнения или катастрофического затопления).
Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.
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