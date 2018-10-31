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Кабмин утвердил военно-медицинскую доктрину Украины
12:57 31.10.2018 |
Кабинет Министров утвердил военно-медицинскую доктрину Украины.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Документ состоит из вступительной части, пяти разделов (общие положения, организационные основы системы здравоохранения военнослужащих, финансовое и ресурсное обеспечение, подготовка военно-медицинских кадров и научное сопровождение системы здравоохранения военных) и заключительных положений.
Так, военно-медицинская доктрина - это совокупность взглядов, научно обоснованных принципов, единых организационных требований по организации медицинского обеспечения военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, органов специального назначения с правоохранительными функциями.
Цель доктрины- сохранить жизнь и здоровье военнослужащих путем достижения максимальной эффективности их медицинского обеспечения через объединение возможностей медицинских служб и систем здравоохранения гражданского населения, подготовка системы здравоохранения государства к предоставлению медпомощи военным во время особого периода, чрезвычайного состояния, других кризисных ситуаций.
Доктрина предусматривает единые организационные основания работы медицинских служб независимо от подчинения, единое понимание причин снижения боеспособности военных и путей ее повышения, единые взгляды на профилактику, диагностику и медпомощь, эвакуацию, лечение и реабилитацию военных, профилактику боевого стресса, территориальный принцип медицинского обеспечения военных и его интеграцию в медицинское пространство Украины.
Подчеркивается, что принципы и стандарты медпомощи едины для военного и мирного времени.
Согласно документу, внедрение международных стандартов, принципов и политики медицинского обеспечения НАТО осуществляется до 2020 года путем учета их требований в законодательство.
Что касается финансового и ресурсного обеспечения, то для потребности Вооруженных сил предусмотрено производство отечественных медицинских товаров и лекарств, а также для создания стратегического запаса.
Предусматривается, что государство будет способствовать производству отечественного наземного, водного и авиационного транспорта для эвакуации раненных.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров ускорить разработку морской доктрины, в которой учесть текущие действия России в Азовском море.
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