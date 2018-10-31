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На остановках общественного транспорта установят столбики от наезда
12:59 30.10.2018 |
Новые государственные строительные нормы (ГСН), вступившие в силу с 1 сентября 2018 года, содержат норму об обязательном проектировании на остановках защитных ограждающих столбиков от наезда общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.
По данным пресс-службы, эта норма касается нового строительства и реконструкции.
Согласно ГСН, также на подъездах к остановкам маршрутного транспорта должны обязательно устанавливаться ограждения перильного типа. Кроме того, на остановках должны быть предусмотрены средства информирования пассажиров (электронные табло, таблицы с расписанием и схемой движения) и автоматы по продаже билетов.
Как отметили в министерстве, сейчас также рассматривается возможность, чтобы такие столбики на перекрестках подсвечивались красными и зелеными цветами для информирования пешеходов о безопасном переходе дороги.
На остановках общественного транспорта установят столбики от наезда
Напомним, что согласно с новыми Государственными строительными нормами (ГСН) в Украине запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.
Как сообщало РБК-Украина, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.
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