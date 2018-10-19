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Информация об агентстве
США разрешили своим авиакомпаниям возобновить полеты в три города Украины
21:13 18.10.2018 |
Федеральное авиационное управление США (FAA) сообщило в четверг, что позволит американским авиакомпаниям и их компаниям-партнерам возобновить полеты в три украинских аэропорта и в некоторые части Черного моря, объяснив, что ситуация там безопасная.
Об этом сообщило агентство Reuters.
В апреля 2014 года FAA рекомендовало американским авиакомпаниям приостановить полеты над Крымом и зонами военного конфликта в Украине и расширило зону ограничения после сбивания рейса MH17.
В своем сообщении FAA отметило, что запрет на полеты над Крымом и некоторыми частями Украины не снимается. Однако управление отметило, что позволит вылеты и прилеты в международных аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья, добавив, что операции там могут проводиться с "минимальным дополнительным риском".
FAA заявило, что условия безопасности "существенно стабилизировались в некоторых регионах Украины". Кроме того, отмене ограничения способствовало то, что в течение более двух лет полеты неамериканских авиакомпаний на черноморских маршрутах происходили безопасно.
Ведомство также пояснило, что полеты в Харьков разрешаются, поскольку город расположен на безопасном расстоянии от зоны боевых действий.
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