Патрульная полиция начнет фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с 8 октября

Патрульная полиция начнет использовать приборы американского производства TruCam для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с 8 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.

Патрульная полиция в течении первой недели будет использовать приборы в пилотном режиме для профилактики, чтобы водители смогли привыкнуть к нововведениям.

Портативные приборы будут установлены только на участках автомобильных дорог международного значения и в городах возле дорожных знаков, предупреждающих о фото- и видеофиксации правонарушений, перечень которых будет в открытом доступе на официальных сайтах Национальной полиции и патрульной полиции, а также на их вэб-страницах в социальной сети Facebook.

В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

Также сообщается, что устройства TruCam оснащены специальным алгоритмом шифрования AES, который не позволяет вмешиваться в работу системы и вносить в нее коррективы.

TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1 200 м, работает до 15 часов без подзарядки, имеет карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото, делает до 3 фотокадров в секунду, имеет два режима - автоматический и ручной, а также оборудован GPS-датчиком.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров 3 октября урегулировал технические требования к приборам с функцией фото- и видеофиксации в автоматическом режиме, которая может применяться для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) и использоваться как доказательство для привлечения нарушителей к ответственности.