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Кабмин разрешил обмен паспорта в форме книжки на ІD-карточку
12:43 04.10.2018 |
Кабинет Министров разрешил обмен паспорта старого образца в форме книжки на паспорт с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки всем категориям граждан Украины по их желанию.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы, передают Українські Новини.
"С 1 ноября 2018 года граждане Украины смогут обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время", - говорится в сообщении.
Кабмин внес 3 октября соответствующие изменения в постановление от 25 марта 2015 года №302 "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины".
Миграционная служба подчеркивает, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена, все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.
Как сообщали Українськi Новини, в марте Кабмин запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.
Введение паспорта в форме карточки в Украине началось в январе 2016 года, сейчас новые паспорта выдаются только в случае обмена паспорта, взамен утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста и оформляющим паспорт впервые.
Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо уплатить административный сбор в размере 279 гривен.
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