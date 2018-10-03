Под Киевом заработала система видеонаблюдения с распознаванием номеров авто

На территории села Новые Петровцы (Вышгородский район) заработала система видеонаблюдения, которая состоит из 46 видеокамер.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В полиции отмечают, что главным образом стремятся повысить уровень общественной безопасности жителей села и теперь у них появится больше возможностей оперативно раскрывать преступления по "горячим следам".

Все видеокамеры подключены к областной общей системе "Безопасная Киевщина".

"Такая система видеонаблюдения обеспечивает сквозной контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, использование единых списков розыска автомобилей и лиц, находящихся в розыске, реализацию технологий распознавания автомобилей по государственным номерным знакам", - сообщили в полиции.

Вскоре подобная система видеонаблюдения заработает на территории всего района, в том числе в Вышгороде.