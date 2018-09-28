Патрульная полиция получила лазерные измерители скорости TruCAM

С 28 сентября патрульная полиция начнет получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений правил дорожного движения, в частности превышения скорости.

Об этом сообщил директор Департамента МВД Артем Шевченко, передает УНИАН.

"Уже завершен процесс пересертификации, их надо было юридически еще раз пересертифицировать", - сказал Шевченко.

Представитель МВД заявил, что патрульные начнут использовать TruCAM "в ближайшее время".

TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. МВД начало закупать такие приборы в 2009 году.

Основное отличие устройства от "Визиря" и ему подобных - он использует не радиоволну, а световой луч - лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и месте расположения (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника.

Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат.

Максимальное накопление составляет до 40 тыс фото или 16 тыс видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.

Напомним, министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через проезжую часть дороги с 4-мя и более полосами движения.

Как сообщалось ранее, в Министерстве разработали проект государственной строительной нормы, в которой предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах.

С целью улучшения ситуации, правительством утверждена стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, одним из направлений которой является уменьшение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что смерти на украинских дорогах стоят украинской экономике 1,5-2% ВВП или 4,5 миллиарда долларов ежегодно.