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Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт трассы Киев - Одесса
08:53 24.09.2018 |
Служба автомобильных дорог в Киевской области 19 сентября по результатам тендера заказало ОАО "Строительно-монтажный трест №8" (Беларусь) текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев - Одесса за 695 миллионов гривень.
Об этом передают "Наши деньги" со ссылкой на систему "Prozorro".
До конца 2020 года трассу отремонтируют на участке км 128+028 - км 143+028 длиной 15 км. Гарантийный срок на дорожное полотно составляет десять лет.
ОАО "БМТ № 8" входит в белорусский государственный холдинг "Белавтодор". С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно оно выиграло тендеров в Украине на 1,33 миллиарда гривень, из которых этот - самый большой.
Также белорусы неоднократно жаловались на условия дорожных тендеров разных заказчиков, которые делают невозможным их участие в торгах.
Допущенными конкурентами были ООО "Автомагистраль-Юг", ООО "Техно-Буд-Центр" и ООО "ПБС".
На активных торгах ожидаемая стоимость закупки упала на 17%.
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