Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт трассы Киев - Одесса

Служба автомобильных дорог в Киевской области 19 сентября по результатам тендера заказало ОАО "Строительно-монтажный трест №8" (Беларусь) текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев - Одесса за 695 миллионов гривень.

Об этом передают "Наши деньги" со ссылкой на систему "Prozorro".

До конца 2020 года трассу отремонтируют на участке км 128+028 - км 143+028 длиной 15 км. Гарантийный срок на дорожное полотно составляет десять лет.

ОАО "БМТ № 8" входит в белорусский государственный холдинг "Белавтодор". С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно оно выиграло тендеров в Украине на 1,33 миллиарда гривень, из которых этот - самый большой.

Также белорусы неоднократно жаловались на условия дорожных тендеров разных заказчиков, которые делают невозможным их участие в торгах.

Допущенными конкурентами были ООО "Автомагистраль-Юг", ООО "Техно-Буд-Центр" и ООО "ПБС".

На активных торгах ожидаемая стоимость закупки упала на 17%.