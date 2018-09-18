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Украина откажется от ямочного ремонта дорог уже через пять лет - глава Укравтодора
13:41 18.09.2018 |
Украина может через пять лет отказаться от проведения ямочного ремонта на основных автомобильных магистралях страны.
Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак, передает корреспондент УНИАН.
"Мы отходим от ямочного ремонта. Через пять лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях. Это будет, как в большинстве европейских стран", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета на 2019 год, финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 57 миллиардов гривень.
С 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч км автодорог страны, остальные 120 тысяч км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.
В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объеме 11,53 миллиарда гривень будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объеме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.
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